Более половины россиян пользовались онлайн госуслугами на самоизоляции

09:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более половины россиян (51%) во время самоизоляции пользовались электронными сервисами для получения государственных услуг, передает RT со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Аналитики центра отметили, что еще 28% опрошенных участников заявили, что пользовались электронными услугами и до пандемии. При этом около 21% россиян не прибегали ранее к такому способу получения услуг.
Кроме того, по данным опроса, большинство респондентов (82%) признались, что электронные сервисы упрощают взаимодействие с государственными органами и облегчают получение госуслуг.
Директор направления исследований в сфере человеческого капитала Людмила Спиридонова из аналитического центра НАФИ заявила, что для развития электронных сервисов нужна комплексная работа со стороны граждан и государства.
Ранее сообщалось, что на портале мэра и правительства Москвы зарегистрировались порядка 12 миллионов жителей города. Начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков отметил, что в сутки на портале обрабатывается более 900 тысяч обращений.
Он добавил, что к настоящему моменту полностью оцифровано 360 государственных услуг и сервисов. Данчиков сделал особый акцент на проекте "Активный гражданин", заявив, что более 4,5 миллиона зарегистрированных пользователей могут принимать участие в управлении городом и его развитии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: