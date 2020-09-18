Более половины россиян пользовались онлайн госуслугами на самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более половины россиян (51%) во время самоизоляции пользовались электронными сервисами для получения государственных услуг, передает RT со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Аналитики центра отметили, что еще 28% опрошенных участников заявили, что пользовались электронными услугами и до пандемии. При этом около 21% россиян не прибегали ранее к такому способу получения услуг.

Кроме того, по данным опроса, большинство респондентов (82%) признались, что электронные сервисы упрощают взаимодействие с государственными органами и облегчают получение госуслуг.

Директор направления исследований в сфере человеческого капитала Людмила Спиридонова из аналитического центра НАФИ заявила, что для развития электронных сервисов нужна комплексная работа со стороны граждан и государства.

Ранее сообщалось, что на портале мэра и правительства Москвы зарегистрировались порядка 12 миллионов жителей города. Начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков отметил, что в сутки на портале обрабатывается более 900 тысяч обращений.

Он добавил, что к настоящему моменту полностью оцифровано 360 государственных услуг и сервисов. Данчиков сделал особый акцент на проекте "Активный гражданин", заявив, что более 4,5 миллиона зарегистрированных пользователей могут принимать участие в управлении городом и его развитии.