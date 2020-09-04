Около 12 млн человек зарегистрированы на сайте правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На сайте мэра и правительства Москвы зарегистрировано порядка 12 миллионов человек. Об этом заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков на Столыпинском форуме.

Министр отметил, что в сутки на портале обрабатывается более 900 тысяч обращений.

"Хотелось бы отметить такие порталы, которые достаточно важны для цифровизации города и для москвичей, это такие порталы, как, например, mos.ru, предоставление государственных услуг. В первую очередь мы делаем акцент на предоставлении государственных услуг в электронном виде, что в период пандемии показало свою значимую эффективность. Сегодня уже 360 государственных услуг и сервисов полностью оцифровано", – высказался Данчиков.

Кроме этого, он сделал акцент на проекте "Активный гражданин", заявив, что более 4,5 миллиона зарегистрированных пользователей могут принимать участие в управлении городом и его развитии.

Ранее "Активный гражданин" запустил для горожан голосование по выбору любимых памятников культурного наследия. Наиболее популярные объекты будут помещены на интерактивную карту портала.

