МТППК приступила к устранению сбоя в оплате на билетопечатающих автоматах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) устраняет сбой в работе билетопечатающих автоматов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня (18 августа. – Прим. ред.) действительно был сбой в оплате на билетопечатающих автоматах: на них проходят транзакции через ВТБ, и на стороне банка нет связи", – подтвердили в МТППК.

При этом в кассах проездные документы оформляются без каких-либо затруднений, указали в компании, добавив, что все неполадки будут исправлены в ближайшее время.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что на большинстве станций безналичная оплата уже работает штатно.

О проблемах при оплате билетов с помощью Системы быстрых платежей на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги ранее сообщали СМИ.

До этого стало известно о сбоях в работе сервисов СДЭК. За утро 18-го числа на проблемы пожаловался 551 пользователь. В частности, трудности возникали при попытке войти на сайте, в работе мобильного приложения и личного кабинета. Большинство обращений поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, а также нескольких областей.

Причиной неполадок стали работы на инфраструктуре. Они были завершены к обеду.