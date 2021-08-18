Эксперты обсудили цифровое будущее страны на площадке штаба общественной поддержки ЕР

19:13
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Эксперты в штабе общественной поддержки "Единой России" обсудили "цифровой манифест" – стратегический документ, отображающий цифровое будущее страны. Он станет базой для формирования комплекса мер по внедрению IT-решений, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.
По его словам, государство должно создать условия для равного доступа к цифровым сервисам и гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов РФ всеми участниками процесса.
"И, конечно, обеспечить полную безопасность и гарантировать соблюдение конституционных норм, в том числе конфиденциальность персональных данных. И развитие: страны, цифровых технологий, общества", – сказал Хинштейн.
Он подчеркнул, что цифровизация должна опираться на три главных принципа – безопасность, свободу и развитие. Блок предложений по развитию информационной сферы войдет в народную программу партии.
В свою очередь, лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая призвала не забывать о реальных запросах граждан при формировании документа.
По ее словам, стратегия цифровизации обучения и повседневной жизни безусловно облегчит и сократит временные затраты граждан на посещение многочисленных инстанций.
"Старшему поколению очень непросто разобраться в ссылках, сайтах, даже кнопках для оформления необходимых документов. Государство обязательно должно уделить им необходимое внимание для обучения новым технологиям", – сказала Буцкая.
По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой, для эффективной цифровизации жизни люди должны быть к ней готовы. Она добавила, что для подготовки учителей надо разработать курсы повышения квалификации, а программы должны быть доступны и бесплатны для всех педагогов. Одновременно с этим нужен обязательный курс уроков по кибербезопасности для детей, в том числе – дошкольников.
В ходе обсуждения уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова подчеркнула, что дистанционный формат не должен и не сможет заменить традиционный: система образования предусматривает не только обучение, но и воспитание.
Президент ПАО "Ростелеком", сопредседатель рабочей группы генсовета "Единой России" по доступности и качеству коммуникаций с гражданами Михаил Осеевский, в свою очередь, отметил, что компания готова поделиться опытом и наработками по обучению старшего поколения использованию цифровых технологий.
Во время дискуссии министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев добавил, что с учетом повсеместного проникновения IT "Цифровой манифест" "Единой России" поможет сформировать единые для всей страны принципы и приоритеты цифровизации.
Ранее площадка штаба общественной поддержки "Единой России" стала местом для открытого диалога партии и избирателей. Региональные отделения штабов открылись практически во всей стране. В преддверии выборов в Госдуму РФ они стали местом для общественной дискуссии. Инициативы, появившиеся в ходе диалога, будут включены в программу партии.
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