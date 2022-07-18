"Дочка" Сбера создаст аналог TikTok – СМИ

10:02
Фото: depositphotos/tatsianama
Компания Сберинтертейнмент, являющаяся "дочкой" Сбера, разрабатывает аналог платформы TikTok – приложение Chipz, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник.
По данным издания, в приложении будут функции социальной сети и видеоредактора, а также шаблоны для использования встроенной библиотеки музыки и кино. Его запуск запланирован в сентябре, в настоящее время проходит закрытое бета-тестирование. Как отметил собеседник "Ведомостей", целевой аудиторией Chipz станут люди в возрастной группе от 13 до 21 года.
Кроме того, компания занимается разработкой для создания и продвижения музыки под названием "Панч".
Уточняется, что приложения разрабатываются зарегистрированным 20 февраля 2021 года ООО ЕСН, руководителями команды являются бывшие сотрудники "Газпром-медиа" и "Яндекс. Дзена".
О прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров из-за российского закона о фейках TikTok объявила 6 марта. При этом сервис пообещал, что будет давать оценку меняющимся обстоятельствам в РФ, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.
Российские разработчики готовят отечественные аналоги западных соцсетей и сервисов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: