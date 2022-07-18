"Дочка" Сбера создаст аналог TikTok – СМИ

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Компания Сберинтертейнмент, являющаяся "дочкой" Сбера, разрабатывает аналог платформы TikTok – приложение Chipz, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник.

По данным издания, в приложении будут функции социальной сети и видеоредактора, а также шаблоны для использования встроенной библиотеки музыки и кино. Его запуск запланирован в сентябре, в настоящее время проходит закрытое бета-тестирование. Как отметил собеседник "Ведомостей", целевой аудиторией Chipz станут люди в возрастной группе от 13 до 21 года.

Кроме того, компания занимается разработкой для создания и продвижения музыки под названием "Панч".

Уточняется, что приложения разрабатываются зарегистрированным 20 февраля 2021 года ООО ЕСН, руководителями команды являются бывшие сотрудники "Газпром-медиа" и "Яндекс. Дзена".

О прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров из-за российского закона о фейках TikTok объявила 6 марта. При этом сервис пообещал, что будет давать оценку меняющимся обстоятельствам в РФ, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.

