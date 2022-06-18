Глава Минцифры заявил о планах запуска сервиса электронной купли-продажи автомобилей летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи портала госуслуг планируется запустить летом текущего года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи госуслуг. И мы планируем, что летом мы введем этот сервис в промышленную эксплуатацию", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ запускает систему, которая автоматически выявляет сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы госорганов, компаний, маркетплейсов и социальных сетей.

Система может получать данные от сторонних источников, отслеживать новые домены со скоростью до одного миллиона в час, сохранять информацию о подозрительных ресурсах в базе, а также прекращать работу фишинговых сайтов.

