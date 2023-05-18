ГД в I чтении одобрила штрафы за применение зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг

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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о штрафах до 700 тысяч рублей за использование иностранных мессенджеров при оказании государственных услуг.

Соответствующий пакет документов внесли в нижнюю палату парламента РФ 14 апреля. Одним из авторов инициативы выступил замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

Согласно законопроекту, административная ответственность вводится за пересылку через зарубежные мессенджеры персональной и финансовой информации. Наиболее строгим наказание будет для юридических лиц – от 100 до 700 тысяч рублей. Для нарушителей из числа должностных лиц штраф составит 30–50 тысяч рублей.

Как отмечал Горелкин, созданный российским предпринимателем Павлом Дуровым Telegram также относится к иностранным мессенджерам.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что ведомство не планирует ограничивать использование иностранных мессенджеров для личных переписок. Однако в ведомстве считают что банкинг, а также, например, общение учителей с родителями в школах должны происходить только на базе российских платформ.

