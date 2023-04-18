Власти смягчат требования законопроекта о рекомендательных сервисах – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские власти могут отказаться от требования автоматически отключать рекомендательные алгоритмы по желанию пользователей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника в IT-отрасли и подтвержденную информацию от автора соответствующего законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина.

Как сообщает издание, обсуждение подобной инициативы длится несколько лет. При одобрении законопроекта он может распространиться на социальные сети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и другие платформы. В таком случае Роскомнадзор сможет запрашивать у владельцев информационных ресурсов данные, которые связаны "с предоставлением или распространением информации с применением рекомендательных технологий".

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов считает, что подобное нововведение превратит маркетплейсы в устаревшие каталоги и площадки понесут убытки в размере более 100 миллиардов рублей ежегодно.

Однако, как сообщил один из источников издания, сейчас законопроект, который планировали внести в Госдуму в 2022 году, доработали.

"Сейчас власти склоняются к тому, чтобы отказаться от идеи создания так называемой кнопки, с помощью которой можно было бы отключать рекомендательные сервисы пользователям", – сообщил он.

Второй же источник уточнил, что детали инициативы еще прорабатываются и регулятор готов смягчить требования. Третий пояснил, что власти планируют обязать компании предоставлять пользователям информацию о том, как работает алгоритм рекомендаций, чтобы в случае недовольства оставить жалобу.

Сам же Горелкин пояснил, что законопроект необходим из-за того, что работа алгоритмов рекомендаций непрозрачна. Пользователи не понимают, как работает искусственный интеллект и не знают, какие данные собирают алгоритмы. При этом отключение кнопки рекомендаций повлияет на конкурентоспособность сервисов, считает он.

В свою очередь, глава Института исследований интернета Карен Казарян считает, что IT-отрасль не нуждается в регулировании, но законопроект может быть принят в "рамочном формате". Он предлагает использовать в вопросе опыт Евросоюза, когда пользователям предоставляют информацию о перечне собираемых данных.

Глава TelecomDaily Денис Кусков считает, что возможность рекомендаций для онлайн-кинотеатров является преимуществом в конкурентных условиях. Он пояснил, что пользователь посещает онлайн-кинотеатр с целью посмотреть определенный фильм, и ничего не обнаружив, смотрит рекомендации. Если же и тогда он не нашел ничего интересного для себя, то переходит к конкурентам платформы.

Ранее в России запустили аналог прекратившего работу в стране портала Downdetector. Пользователи могут обратиться на портал с сообщением об ошибках в работе сервисов. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) рассмотрит проблему и найдет решение.



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