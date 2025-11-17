Москвичам рассказали о функционале портала "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С помощью портала "Наш город" москвичи могут в пару кликов сообщить о проблемах в мегаполисе, после чего специальные службы приступят к их устранению, передает портал мэра и правительства столицы.

Осенью особенно актуальны вопросы чистоты на территориях и в зонах ожидания медучреждений, школы, спортивных и культурных центров. Сообщить об опавшей листве, лужах на улице и грязи на лестницах можно, оставив заявку на "Нашем городе" по темам "Неубранная территория учреждения", "Неубранные места ожидания и посещения в учреждениях".

Например, по сообщению москвича дворники убрали скопления воды на асфальте напротив входа в дошкольное отделение школы № 1450 "Олимп" на Чонгарском бульваре. Благодаря этому дорога в детский сад стала чище. Также в Зеленоградском Дворце бракосочетания после заявки на портале специалисты закрасили вандальные надписи на оконных рольставнях.

Лужи на дорогах появляются из-за сильных дождей, бытового и природного мусора, в том числе опавших листьев. Пользователи портала оставляют сообщения, а коммунальные службы реагируют на них, прибывают на адреса и проводят работы.

При этом темы, связанные с чистотой в учреждениях и временными скоплениями воды, доступны на "Нашем городе" круглогодично.

Оставить заявку можно в любое время суток с помощью сайта или мобильного приложения. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью Mos ID и нажать кнопку "Сообщить о проблеме". После этого необходимо ввести адрес, выбрать объект и соответствующую тему из списка.

В открывшейся форме нужно загрузить фотографию и добавить описание, а затем отправить на рассмотрение. Модератор проверит заявку в течение суток и отправит ее исполнителю. После устранения проблемы пользователь получит оповещение, а в личном кабинете сможет подтвердить решение вопроса или опровергнуть результат работ.

В данный момент горожанам доступно на портале свыше 200 тем. Жители могут оставить сообщения о содержании парков, состоянии ограждений, надписях на дороге, нелегальных рекламных листовках и другом.

Ранее Сергей Собянин сказал, что Москва – мировой лидер по цифровому вовлечению граждан в жизнь мегаполиса. В электронных проектах участвуют более 9 миллионов человек. Самыми популярными сервисами оказались "Наш город", "Активный гражданин", а также проекты "Город идей" и "Город заданий".