Фото: 123RF.com/stlegat

Мобильное приложение Сбера восстановило работу после сбоя, заявили РИА Новости в пресс-службе банка.

"В настоящий момент все сервисы банка работают в штатном режиме. Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности", – говорится в сообщении.

О сбое в приложении стало известно утром 17 ноября. Уточнялось, что клиенты без ограничений могли расплачиваться картами и снимать наличные средства, однако "Сбербанк онлайн" временно был недоступен.

Всего от пользователей поступило более 586 жалоб. В большинстве из них (79%) сообщалось о проблемах с работой приложения.