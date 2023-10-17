Новая функция появилась в браузере Google Chrome

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В браузере Google Chrome появилась функция, позволяющая увидеть, сколько оперативной памяти (ОЗУ) потребляют открытые вкладки. Это оптимизирует работу браузера и улучшит производительность устройства, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал WindowsLatest.

С помощью новой функции можно узнать, сколько ОЗУ потребляет каждый сайт. Для этого нужно навести курсор на нужную вкладку, после чего под названием сайта высветится информация по потреблению оперативной памяти. Таким образом, пользователи могут закрывать при необходимости "прожорливые" вкладки.

Нововведением Google хочет решить проблему чрезмерного потребления системных ресурсов браузером.

Новая функция доступна уже у некоторых пользователей Google Chrome. Вскоре она появится и у остальных.

Ранее сообщалось, что Google могут второй раз оштрафовать за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Протокол об административном правонарушении поступил мировому судье судебного участка Таганского района Москвы.

Суд РФ оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа на 4 млрд рублей