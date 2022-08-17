Новая функция WhatsApp позволит восстановить удаленное сообщение

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Новая функция мессенджера WhatsApp позволит восстановить удаленное сообщение. Об этом пишет "Газета.ру".

Уточняется, что речь идет о кнопке "Отменить", благодаря ей и получится восстанавливать удаленные сообщения.

Внизу на экране всплывет специальная строка, где будет написано "отменить удаление". Она будет висеть пару секунд и после уйдет, и восстановление уже станет недоступным.

Данная опция в настоящее время есть у избранных бета-тестером, дата появления этой функции для всех пользователей на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp может появиться возможность скрывать номер телефона от участников сообществ.

Так, при вступлении в группу пользователь сможет самостоятельно выбрать, кому будет виден его номер телефона. При этом по умолчанию номер будет скрыт от всех участников сообщества.

