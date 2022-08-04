В Telegram появится новая функция

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Фото: depositphotos/prykhodov
Разработчики мессенджера Telegram тестируют функцию отправки анимированных смайлов внутри сообщения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Rozetked.
Сейчас пользователи могут наблюдать анимированный смайл при отправке сообщения, состоящего только из одного эмодзи без текста и других символов.
Функцию заметили в бета-версии Telegram 8.9.0 для Android. Пользователи версии уже могут отправлять текстовые сообщения с анимированными смайлами. При этом эмодзи будут стандартного, не увеличенного размера.
Дата внедрения функции остается неизвестной.
Ранее стало известно, что новая функция может появиться в WhatsApp. Благодаря ей администраторы групп смогут удалять сообщения из чата у всех участников. Сейчас обновление доступно для некоторых бета-тестировщиков. После внедрения функции ее смогут протестировать и другие пользователи.
Уточняется, что дата появления функции в мессенджере пока остается неизвестной.
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