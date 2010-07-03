Первый полет нового Ил-114-300 состоится в ноябре 2020 года

Первый полет нового регионального самолета Ил-114-300 запланирован на ноябрь 2020 года. Пока ведется сборка его агрегатов, сообщил генеральный директор самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко в интервью РИА Новости.
"Первый подъем самолета в воздух планируется в ноябре 2020 года. В его изготовлении задействованы все наши площадки. Окончательная сборка будет осуществляться в Луховицах. Мы находимся на этапе передачи документации в производство и подготовки производства. Работаем с КБ Ильюшина в едином информационном пространстве, и эта синергия – яркий пример успешной кооперации при проектировании самолета в цифре. Все происходит в режиме онлайн", – сказал Тарасенко.
Пассажирский Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях. Это обновленная и усовершенствованная версия турбовинтового самолета Ил-114.
В экипаже Ил-114-300 – командир и второй пилот. На самолете устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс. Сведения о работе систем показываются на пяти цветных жидкокристаллических дисплеях. В 2021 году начнется серийное производство этих самолетов.
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