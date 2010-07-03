Появились уникальные кадры первого полета Ил-112В

Первый испытательный полет самолета Ил-112В 30 марта прошел успешно. Авиационный комплекс имени Ильюшина опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Съемка велась сразу с семи камер, установленных на самом Ил-112В и сопровождающем его самолете-лаборатории Ил-114. Камеры на Ил-112В помогли сбору данных для конструкторов самолета и наземных служб.
Общая продолжительность первого полета составила порядка 45 минут. Самолет приземлился на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества.
В этом году планируется провести испытательный полет ударного беспилотника "Охотник". Он выполнен с применением стелс-технологии, у него нет хвостового оперения, взлетная масса аппарата достигает 20 тонн.
Продлятся испытания от одного до трех лет в зависимости от результатов. Сейчас создано несколько опытных образцов, которые собираются тестировать.
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