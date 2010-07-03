Испытательный полет беспилотника "Охотник" может пройти в 2019 году

В текущем году планируется провести испытательный полет ударного беспилотника "Охотник", сообщил РИА Новости представитель оборонно-промышленного комплекса.

"Первые летные испытания пройдут в этом году, продлятся они от одного до трех лет в зависимости от результатов", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент создали несколько опытных образцов, которые будут тестировать.

Новейший беспилотник "Охотник" выполнен с применением стелс-технологии, у него отсутствует хвостовое оперение, взлетная масса аппарата достигает 20 тонн. Впервые сведения о разработке дрона появились в 2012 году. Утверждалось, что научно-исследовательская работа ведется "Сухим" и "МиГ".

В конце января пользователи Сети обратили внимание на снимки дрона, построенного по схеме "летающее крыло". Предполагается, что это фотографии беспилотника "Охотник", который в части искусственного интеллекта станет прототипом истребителя шестого поколения.