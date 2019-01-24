В Сети появились фото ударного беспилотника "Охотник"

Пользователи Сети обратили внимание на снимки дрона, построенного по схеме "летающее крыло". Предполагается, что это фотографии российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник", который в части искусственного интеллекта станет прототипом истребителя шестого поколения.
"Охотник" выполнен с применением технологии стелс, у него отсутствует хвостовое оперение, взлетная масса аппарата достигает 20 тонн. Впервые введения о разработке дрона появились в 2012 году. Утверждалось, что научно-исследовательская работа ведется "Сухим" и "МиГ". В июне 2018 года "Охотник" впервые выкатили под открытое небо.
По неподтвержденным данным, дальность полета российского тяжелого беспилотника составит около шести тысяч километров. Если эта информация верна, то можно предположить, что на аппарат установлен турбореактивный двухконтурный двигатель семейства АЛ-31Ф (используются на истребителях семейства Су-27), пишет американский портал The Drive. Авторы материала отмечают, что на фото беспилотник "выглядит внушительно".
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