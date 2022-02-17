Банк России разработал детскую игру о признаках подлинности банкнот

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральный банк России создал игру для детей, которая научит распознавать фальшивые банкноты. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

"Игра "Космический детектив: Тайна семи банкнот" рассчитана на детей с 7 лет. В ней нужно спасти город Финбург – столицу финансовых технологий и изобретений – от главного злодея – фальшивомонетчика", – рассказали в Центробанке.

Во время игры детям предоставят возможность получать подсказки. Они укажут, на какие именно защитные признаки следует обращать внимание. Запомнить информацию можно будет с помощью квеста, а в мини-играх дети смогут быстро использовать полученные знания.

В ЦБ уточнили, что игра также может быть полезна и для родителей, уделяющих внимание финансовому воспитанию детей. Кроме того, она может использоваться в качестве дополнительного материала в школе на уроках по финансовой грамотности в младших классах.

Присоединиться к игре можно в онлайн-режиме на сайте "Финансовая культура", а также скачав игру на компьютер.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения РФ дополнило перечень школьных учебников изданиями по финансовой грамотности. Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), изучение финансовой грамотности станет обязательным для учеников 1–9-х классов. В начальной школе ее элементы появятся в математике и окружающем мире, а в средней – обществознании, математике и географии. Обучение по новым стандартам начнется с 1 сентября 2022 года.

