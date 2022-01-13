Минпросвещения РФ дополнило перечень школьных учебников изданиями по финграмотности

10:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Научно-методический совет при Минпросвещения РФ включил в федеральный перечень 95 учебников, восемь из них предназначены для детей с ограничениями по здоровью. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Подавляющее большинство составляют учебники по родным языкам. Также в этот список входят учебники по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и другим предметам", – говорится в сообщении.
Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), изучение финансовой грамотности станет обязательным для учеников 1–9 классов. В начальной школе ее элементы появятся в математике и окружающем мире, а в средней – обществознании, математике и географии. Обучение по новым стандартам начнется с 1 сентября 2022 года.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предлагала включить в учебники по алгебре задачи по финансовой грамотности. По ее словам, это подготовит детей не только к ЕГЭ, но и к реальной жизни.
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