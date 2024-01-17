Около 25% россиян ожидают появления напечатанных на 3D-принтере блюд

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Около 25% россиян считают, что в будущем человек будет употреблять напечатанные на 3D-принтере блюда, еще 22% ожидают появления инновационных сахарозаменителей, 16% – блюд из пробирки или биореактора, 14% – продуктов из водорослей. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос, в котором поучаствовали более 1,2 тысячи респондентов.

Чтобы вся еда стала такой, нужно внедрить новые технологии в сельское хозяйство и пищевую промышленность, отмечают 47% респондентов. Между тем 24% подчеркнули, что к переходу на новый уровень питания человечество подтолкнет только ухудшение экологических условий. Также 20% боятся, что таким поводом может стать перенаселение планеты, из-за которого обычных продуктов просто не хватит на всех.

Аналитики выяснили, что для 23% мотивацией попробовать блюда будущего сейчас является возможность бесплатной дегустации. Примерно 22% согласились бы перейти на еду будущего исключительно за материальную компенсацию, 17% заявили, что таким образом попытались бы побороть свой страх перед новым.

Попробовать еду будущего хотели бы 61% участников исследования, причем для 26% из них причина – повышенный интерес ко всему новому. По мнению 28%, в их привычный рацион через 10–20 лет может войти растительное мясо. Для такого же числа россиян подобное мясо, растительные молоко и йогурты стали более-менее привычными продуктами.

Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне стали активнее интересоваться отечественной кулинарией, а также кухнями народов Мексики, Ближнего Востока и Кавказа, реже – западноевропейской кухней. Совокупный спрос на техасско-мексиканскую, израильскую, грузинскую и северорусскую кухню вырос почти в два раза.

До этого аналитики зафиксировали, что россияне ходят за продуктами в магазины около 16 раз в месяц. При этом пожилые люди в 1,5 раза чаще посещают магазины, чем молодежь.

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