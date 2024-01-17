Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру

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В некоторых отелях, магазинах и съемных квартирах могут быть спрятаны скрытые камеры. Обнаружить их можно с помощью фонарика смартфона, включенного в полной темноте, рассказал в разговоре с агентством "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По его словам, любая камера предполагает наличие объектива, который начнет бликовать. Если камера оснащена источником инфракрасного излучения для съемок в темное время, то камерой смартфона следует воспользоваться при включенном свете, уточнил эксперт.

"Включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом", – поделился Шутов.

Ранее IT-эксперт Ваге Закарян рассказал, что посредством скрытых кнопок в настройках гаджета можно отключить возможность прослушивания и слежения. Он уточнил, что повысить уровень конфиденциальности возможно с помощью отключения доступа к информации конкретным приложениям.

В частности, в iPhone узнать доступ приложений к данным можно по каждому параметру отдельно. В настройках следует выбрать "Конфиденциальность и безопасность", поделился Закарян.

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