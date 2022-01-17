В браузере Safari обнаружена уязвимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В браузере Apple Safari 15 обнаружена уязвимость, связанная с данными пользователей. Об этом сообщает "Газета.ру".

Речь идет об API IndexedDB с большим объемом данных, с помощью которого можно увидеть историю браузера пользователя и персональные данные по Google-идентификатору, используемого для выполнения запросов API к службам Google.

По информации экспертов, данной уязвимости подвержены более 30 сайтов, однако их количество может быть гораздо больше. При этом аналитики уже сообщали о проблеме в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что в iPhone обнаружена уязвимость, которая позволяет мошенникам с помощью имитирования выключения смартфона получать удаленный доступ к микрофону и камере, а также личной информации пользователя.

