Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника "Охотник"

Фото: Миноброны РФ

Минобороны РФ показало видео первых летных испытаний тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Ролик опубликован на канале ведомства в YouTube.

"Охотник" вместе с истребителем Су-30СМ выполнили полет параллельными курсами на одной скорости и высоте.

В ролике видно, как на отдельном участке Су-30СМ совершает полет с выпущенными шасси, также как аппарат, повторяя уровень крена беспилотника вправо или влево. Такой параллельный полет позволяет сверить летные параметры и работу систем беспилотника с параметрами уже отработанного самолета.

Как следует из видео, бортовой номер проходящего испытания опытного образца "Охотника" – 071.

В описании под видео отмечается, что "Охотник" создан на основе аэродинамической схемы "летающее крыло" с применением специальных радиопоглощающих материалов и покрытий.

Аппарат практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения, а оснащенность аппаратурой оптико-электронной и радиотехнической разведки делает его незаменимым на большом удалении от аэродромов базирования.



Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа. Он продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.

В феврале этого года в России испытали боевой беспилотник-камикадзе. Летающий дрон, который совершает самоподрыв после того, как приблизится к цели, разработал концерн "Калашников".