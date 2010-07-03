Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника "Охотник"

16:52
16:52
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Фото: Миноброны РФ
Минобороны РФ показало видео первых летных испытаний тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Ролик опубликован на канале ведомства в YouTube.
"Охотник" вместе с истребителем Су-30СМ выполнили полет параллельными курсами на одной скорости и высоте.
В ролике видно, как на отдельном участке Су-30СМ совершает полет с выпущенными шасси, также как аппарат, повторяя уровень крена беспилотника вправо или влево. Такой параллельный полет позволяет сверить летные параметры и работу систем беспилотника с параметрами уже отработанного самолета.
Как следует из видео, бортовой номер проходящего испытания опытного образца "Охотника" – 071.
В описании под видео отмечается, что "Охотник" создан на основе аэродинамической схемы "летающее крыло" с применением специальных радиопоглощающих материалов и покрытий.
Аппарат практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения, а оснащенность аппаратурой оптико-электронной и радиотехнической разведки делает его незаменимым на большом удалении от аэродромов базирования.
Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа. Он продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.
В феврале этого года в России испытали боевой беспилотник-камикадзе. Летающий дрон, который совершает самоподрыв после того, как приблизится к цели, разработал концерн "Калашников".
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