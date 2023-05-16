В МКБ предупредили, что приложение банка на iOS скоро перестанет работать

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Приложение Московского кредитного банка (МКБ) для устройств с операционной системой iOS в ближайшее время прекратит работу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе банка.

"Вскоре мобильное приложение "МКБ Онлайн" перестанет работать на iOS из-за истечения сроков действия сертификатов безопасности", – пояснили там.

При этом прекращение работы приложения не скажется на качестве обслуживания клиентов, заверили в пресс-службе. Клиентам уже отправили инструкции, как пользоваться услугами мобильного банка. Помимо этого, помочь с освоением новых шагов пользователям могут помочь в отделениях банка.

МКБ отключили от системы SWIFT в июне 2022 года в рамках пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. На фоне произошедшего в кредитной организации сообщали о возможном увеличении сроков переводов средств за рубеж. После введения санкций против банка его приложение пропало из App Store, а затем и из Google Play.

