WhatsApp введет новую функцию для защиты чатов

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Мессенджер WhatsApp представит функцию под названием "Закрытие чата", которая позволит ставить пароли на переписки, сообщает "Газета.ру".

С введением функции чаты будут перемещаться в специальную папку после закрытия. Чтобы снова открыть переписку, пользователю будет необходимо ввести пароль от смартфона или пройти проверку биометрических данных. Кроме того, уведомления из закрытых чатов не будут отображаться на экране блокировки.

"Мы думаем, что эта функция будет полезна в ситуациях, когда вы по какой-то причине передаете свой телефон близкому или любому другому человеку, и именно в этот момент вам приходит очень личное сообщение", – выразили мнение разработчики приложения.

Создатели мессенджера также анонсировали функцию, которая позволит закрывать чаты на связанных устройствах. Кроме того, в планах разработка уникального пароля, который можно будет использовать вместо пароля от телефона.

Ранее сообщалось, что WhatsApp введет возможность добавлять к пересылаемым сообщениям подписи. Пользователи смогут добавить новое сообщение при удалении подписи из пересылаемого сообщения. Как уточняется, функцию можно будет протестировать в ближайшие недели.

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