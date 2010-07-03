Закрытые данные о российских спутниках "утекли" в Сеть

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Секретная информация о российских космических аппаратах, о создании и запуске которых прежде не говорили, оказались в открытом доступе в Сети, передает

РИА Новости.

Достоверность сведений подтвердили в компании-разработчике отдельных элементов спутников. Факт публикации данных специалисты назвали нарушением закона.

Все названия аппаратов и сроки их запусков представлены в презентации ПАО "Сатурн". Компания находится в ведении Роскосмоса и создает солнечные и аккумуляторные батареи для отечественных спутников. Кроме того, фирма входит в перечень стратегических предприятий страны.

"Мы будем предпринимать соответствующие действия к тому, кто это выложил", – сказал главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов.

