Instagram усилит борьбу с нарушителями возрастного ценза

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Пакет мер по защите несовершеннолетних пользователей подготовила социальная сеть Instagram.
Уточняется, что среди пользователей много тех, кто при регистрации лжет, что им исполнилось больше 13 лет. Бороться с такими нарушителями будет самообучающийся искусственный интеллект.
Также сообщается, что Instagram хочет ограничить общение в директе взрослых пользователей с подростками, которые не являются их фолловерами.
Ранее социальная сеть Facebook разработала облегченную версию приложения Instagram для людей с ограниченными возможностями подключения к интернету.