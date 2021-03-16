Instagram усилит борьбу с нарушителями возрастного ценза

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Пакет мер по защите несовершеннолетних пользователей подготовила социальная сеть Instagram.

Уточняется, что среди пользователей много тех, кто при регистрации лжет, что им исполнилось больше 13 лет. Бороться с такими нарушителями будет самообучающийся искусственный интеллект.

Также сообщается, что Instagram хочет ограничить общение в директе взрослых пользователей с подростками, которые не являются их фолловерами.

Ранее социальная сеть Facebook разработала облегченную версию приложения Instagram для людей с ограниченными возможностями подключения к интернету.