Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности

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Соцсеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российской делегации Константина Гаврилова.

"В пятницу "Фейсбук" забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент", – заявил Гаврилов.

Он уточнил, что представители делегации репостили в своем Facebook-аккаунте только заявления руководства России и российского министерства иностранных дел.

Ранее эксперт оценил возможность блокировки браузера Tor в России. Отмечалось, что Роскомнадзор имеет технические возможности для блокировки данного интернет-браузера, и российские специалисты уже начали эту работу. По словам директора регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Дениса Кувикова, блокировку осуществляют с помощью специального оборудования – технического средства противодействия угрозам (ТСПУ).