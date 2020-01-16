В "Роскосмосе" нашли способ мешать спутникам-шпионам следить за Россией

Фото: depositphotos/cookelma

В "Роскосмосе" разработали метод, с помощью которого можно скрывать конфиденциальную информацию на территории России от наблюдения спутников-шпионов. С помощью наземных радиостанций можно будет заглушать передачу данных с иностранных спутников, сообщает РИА Новости.

"В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения", – рассказали в "Роскосмосе".

Речь идет о создании сети наземных радиоэлектронных станций, деятельность которых будет направлена на подавление сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, которые обеспечивают передачу данных на наземные пункты приема.

Разработчики пояснили, что такой способ помех может использоваться только в том случае, если спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и поэтому не могут передавать сделанные снимки напрямую.

Кроме того, уточняется, что для гарантированной блокировки иностранных каналов спутниковой связи нужно использовать сразу несколько станций.

Авторы подчеркнули, что для реализации проекта необходимо составить базу данных зарубежных разведывательных спутниковых систем, а также определить состав, места размещения отечественных станций глушения, порядок их работы и круг возможных проблем.

По заявлению "Роскосмоса", блокирование каналов оперативной передачи данных со спутников-шпионов не позволит иностранцам "выявлять в реальном масштабе времени активность контролируемой стороны на ранних этапах подготовки и в процессе проведения ею различных мероприятий".

Ранее корпорация "Роскосмос" продемонстрировала фотографии ряда российских городов, сделанные из космоса.