В СПбГУ рассказали, кто создал виртуального двойника Путина

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) подтвердили, что виртуальный двойник Владимира Путина, задавший ему вопрос в ходе "Итогов года", является их студентом, сообщает РИА Новости.

В университете уточнили, что студент входит в число отличников и подготовил вопрос президенту самостоятельно. Сам вуз не принимал в этом участия.

"Нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект", – заявили в университете.

Там также подчеркнули, что гордятся студентами и выпускниками, среди которых и сам президент России.

"Наш главный выпускник – Владимир Владимирович Путин. Это человек, которого не сможет повторить или превзойти ни одна нейросеть", – заключили в СПбГУ.

Накануне в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос своего виртуального двойника. Российский лидер получил вопрос от студента Санкт-Петербургского государственного университета.

Молодой человек создал при помощи искусственного интеллекта свое изображение в образе Путина. Он спросил, правда ли, что у президента существует много двойников. Путин в ответ заявил, что это его первый двойник.



Владимиру Путину во время "Итогов года" задал вопрос его "цифровой двойник"