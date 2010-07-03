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В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников.

Злоумышленники зачастую звонят "клиентам" с предупреждением о "мошеннической операции" с банковскими счетами. Однако в подобных случаях кредитная организация автоматически блокирует все движения денежных средств по карте.

В этом случае специалисты рекомендуют сообщить собеседнику, что разговор записывается. В большинстве случаев мошенники прекращают разговор. Подозрение должны вызвать просьбы звонящего сообщить ему CVV-код, кодовое слово или код из СМС.

"Если звонок поступил якобы от сoтрудника банка, но вы "раскусили" мошенника или даже прoсто подозреваете, свяжитесь с банком, от имени кoторого был совершен звонок, и прoдиктуйте им данный нoмер", – рекомендует замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Ранее эксперты Центробанка назвали основные способы похищения средств с банковских счетов россиян. Почти в каждом третьем случае россияне сами оказываются виновниками потери денег. В 60 процентах случаев мошенники пользуются методами психологического воздействиями. Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками банка или службы безопасности, которые якобы обнаружили подозрительную активность. Граждане им верят и сообщают личные данные.

Руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц сообщал, что нельзя никому сообщать полные данные своих банковских карт: номер, срок годности, CVC-код, СМС-коды, одноразовые пароли, кодовые слова. Если вас пытались "развести", то нужно сообщить об этом звонке в полицию. Там информацию перепроверят и предпримут дальнейшие действия. Эксперт указал, что банковские системы безопасности являются довольно надежными, и если появляются какие-то лазейки для мошенников, то их устраняют в кратчайшие сроки.

