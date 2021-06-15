Записаться на прием к нотариусу теперь можно на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Записаться на прием к нотариусу теперь можно на портале mos.ru. К проекту уже присоединились 20 нотариусов, а в дальнейшем планируется увеличить число доступных для записи организаций и расширить функционал сервиса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов отметил, что новый онлайн-сервис является удобным инструментом, с помощью которого можно оформить предварительную запись на прием к нотариусу.

"Жителям больше не нужно обзванивать каждого специалиста в отдельности: достаточно выбрать необходимую услугу, а также подходящую дату и время посещения нотариальной конторы. Это поможет заранее спланировать визит и избежать очередей или длительного ожидания приема нотариуса", – приводятся в материале слова Козлова.

Чтобы записаться на прием к нотариусу на портале mos.ru, пользователям нужно зайти в раздел "Услуги" и выбрать вкладку "Документы".

Из списка нужно выбрать нотариальную услугу, а затем нотариус, дату и время посещения. Также на странице сервиса отобразится список документов, которые нужно предоставить на приеме у нотариуса. Уведомление о подтверждении записи придет в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту пользователя.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что оформить новое пособие по рождению ребенка в Москве можно в электронном формате, не посещая государственные учреждения.

Обратиться за получением нового единовременного пособия для молодых семей можно через портал mos.ru. Прикреплять сканы документов не потребуется: специалисты все проверят самостоятельно. Деньги также придут на счет заявителя автоматически.

