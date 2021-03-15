Пользователей WhatsApp предупредили об отключении

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В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности, сообщает РИА Новости.

Если пользователь откажется от условий, его учетная запись будет сохранена, но доступа к полной функциональности приложения уже не будет.

Как сообщается в уведомлении, в течение короткого времени можно будет принимать звонки и уведомления, но читать и отправлять сообщения будет нельзя.

Для дальнейшего использования приложения необходимо согласиться с представленными обновлениями.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp ограничит возможность использования приложения для всех, кто не примет новое пользовательское соглашение. Сделать это необходимо до 15 мая.

WhatsApp тестирует опцию, которая позволит ускорять воспроизведение голосовых сообщений. Речь идет о двукратном ускорении, которое пригодится, например, при прослушивании длинных записей. Пока неясно, как будет реализована опция. Инсайдеры утверждают, что функция находится на стадии разработки, а внедрить ее могут только через несколько месяцев.