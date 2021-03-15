Пользователей WhatsApp предупредили об отключении

16:18
Фото: Depositphotos/Fesenko
В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности, сообщает РИА Новости.
Если пользователь откажется от условий, его учетная запись будет сохранена, но доступа к полной функциональности приложения уже не будет.
Как сообщается в уведомлении, в течение короткого времени можно будет принимать звонки и уведомления, но читать и отправлять сообщения будет нельзя.
Для дальнейшего использования приложения необходимо согласиться с представленными обновлениями.
Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp ограничит возможность использования приложения для всех, кто не примет новое пользовательское соглашение. Сделать это необходимо до 15 мая.
WhatsApp тестирует опцию, которая позволит ускорять воспроизведение голосовых сообщений. Речь идет о двукратном ускорении, которое пригодится, например, при прослушивании длинных записей. Пока неясно, как будет реализована опция. Инсайдеры утверждают, что функция находится на стадии разработки, а внедрить ее могут только через несколько месяцев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: