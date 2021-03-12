WhatsApp работает над модернизацией голосовых сообщений

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Мессенджер WhatsApp тестирует опцию, которая позволит ускорять воспроизведение голосовых сообщений. Речь идет о двукратном ускорении, которое пригодится, например, при прослушивании длинных записей, сообщает ресурс WABetaInfo в Twitter.

Пока неясно, как будет реализована опция. Инсайдеры утверждают, что функция находится на стадии разработки, а внедрить ее могут только через несколько месяцев.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp ограничит возможность использования приложения для всех, кто не примет новое пользовательское соглашение. Сделать это необходимо до 15 мая.