Сервисы Google возобновили работу

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Работа сервисов Google восстановлена. Об этом сообщают пользователи.

Ранее в понедельник пользователи со всего мира сообщали, что в работе YouTube и почты Google произошел сбой. Число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросло более чем до 8 тысяч.

Помимо видеохостинга, у пользователей возникли проблемы с почтовым сервисом Google.

Несколько дней назад сообщалось о масштабном сбое в работе популярного сервиса Instagram. О проблемах заявили пользователи из США, Великобритании, Франции, Венгрии и других стран.

