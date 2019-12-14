В США заявили о возможности доставить человека в любую точку Земли за один час

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Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа, сообщает РИА Новости.

"Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок", – сказал он, выступая в Хиллсдейлском колледже.

Кваст не стал уточнять, что именно представляет из себя эта технология. Заявление прозвучало на фоне других высказываний о явлениях, чья природа не объясняется в открытых источниках.

Ранее в США заявили, что запуск регулярных пилотируемых миссий NASA к МКС станет "началом конца России как космической державы". Журналисты из издания The Hill полагают, что долгая зависимость американских астронавтов от России подходит к концу.