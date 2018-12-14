Роскосмос отверг версию СМИ о причинах пробоины в отсеке "Союза МС-09"

14 декабря, 19:42
Фото: Пресс-служба Роскосмоса
Роскосмос опроверг слухи о болезни одного из членов экипажа Международной космической станции (МКС) Серины Ауньон-Чэнселлор и о том, что это якобы могло косвенно стать причиной появления отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09".
В пресс-службе корпорации агентству "Интерфакс" заявили, что это фейк. Также Роскосмос призвал СМИ воздержаться от публикаций непроверенных сведений о происхождении отверстия до выяснения причин и окончания расследования.
Ранее в СМИ сообщалась версия, что у Ауньон-Чэнселлор летом якобы обнаружили тромб в шейном сосуде, и это может быть как-то связано с появлением отверстия в бытовом отсеке космического корабля.
Отверстие в обшивке "Союз МС-09" обнаружили в конце августа. Тогда системы МКС зафиксировали утечку воздуха. Недавно российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность МКС и бытового отсека корабля. Они заключили, что отверстие неопасно для экипажа, и взяли пробы с поверхности "Союза". За это космонавтов пообещали премировать.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: