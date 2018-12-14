Роскосмос отверг версию СМИ о причинах пробоины в отсеке "Союза МС-09"

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Роскосмос опроверг слухи о болезни одного из членов экипажа Международной космической станции (МКС) Серины Ауньон-Чэнселлор и о том, что это якобы могло косвенно стать причиной появления отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09".

В пресс-службе корпорации агентству "Интерфакс" заявили, что это фейк. Также Роскосмос призвал СМИ воздержаться от публикаций непроверенных сведений о происхождении отверстия до выяснения причин и окончания расследования.

Ранее в СМИ сообщалась версия, что у Ауньон-Чэнселлор летом якобы обнаружили тромб в шейном сосуде, и это может быть как-то связано с появлением отверстия в бытовом отсеке космического корабля.

Отверстие в обшивке "Союз МС-09" обнаружили в конце августа. Тогда системы МКС зафиксировали утечку воздуха. Недавно российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность МКС и бытового отсека корабля. Они заключили, что отверстие неопасно для экипажа, и взяли пробы с поверхности "Союза". За это космонавтов пообещали премировать.