Instagram может наносить вред ментальному здоровью подростков – СМИ

18:06
Фото: Depositphotos/TatyanaGl
Instagram может негативно влиять на ментальное здоровье подростков. Об этом стало известно в результате исследований, которые проводила американская компания Facebook.
Согласно проведенному компанией анализу, в 2019 году подростки обвинили Instagram в повышении уровня тревожности и депрессии. В 2020 году 32% девушек, которым не нравилось их тело, заявили об ухудшении самочувствия после просмотра ленты соцсети.
"Принуждение к идеальному внешнему виду может подтолкнуть подростков к расстройству пищевого поведения, нездоровому чувству собственного тела и депрессии", – цитирует результаты исследований Wall Street Journal.
При этом американская газета заявила, что Facebook заинтересован в расширении базы молодых пользователей. Дело в том, что в Instagram заходят 22 миллиона подростков, а в Facebook – 5 миллионов.
Ранее суд вновь оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Теперь компаниям предстоит заплатить многомиллионные штрафы.
Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram по умолчанию будут закрытыми
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