Xiaomi разблокировала ранее "замороженные" смартфоны – СМИ

16:51
Фото: depositphotos/ChinaImages
Китайская компания Xiaomi разблокировала все смартфоны, активацию которых ранее приостановила в ряде стран и регионов. Об этом сообщает издание Global Times.
Сторона производителя сообщила, что ограничения вводились для борьбы с контрабандой на тех рынках, где компания официально не представлена.
"Все смартфоны уже разблокированы. Расследование дало заметные результаты в обеспечении защиты интересов пользователей и их информационной безопасности. В настоящее время заблокированные устройства разблокированы", – уточнили в Xiaomi.
Китайский производитель ранее заблокировал гаджеты в Северной Корее, на Кубе, в Судане, Иране и в Крыму. При активации устройств пользователи получали сообщение о том, что продажа или предоставление продукта на данной территории не разрешено.
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