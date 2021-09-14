Xiaomi разблокировала ранее "замороженные" смартфоны – СМИ

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Китайская компания Xiaomi разблокировала все смартфоны, активацию которых ранее приостановила в ряде стран и регионов. Об этом сообщает издание Global Times.

Сторона производителя сообщила, что ограничения вводились для борьбы с контрабандой на тех рынках, где компания официально не представлена.

"Все смартфоны уже разблокированы. Расследование дало заметные результаты в обеспечении защиты интересов пользователей и их информационной безопасности. В настоящее время заблокированные устройства разблокированы", – уточнили в Xiaomi.

Китайский производитель ранее заблокировал гаджеты в Северной Корее, на Кубе, в Судане, Иране и в Крыму. При активации устройств пользователи получали сообщение о том, что продажа или предоставление продукта на данной территории не разрешено.