Москвичей ждут подарки по понедельникам

18:18
Фото: пресс-служба Tele2
Оператор мобильной связи Tele2 запустил новую волну акции "Понедельники Tele2". В рамках программы клиенты компании смогут еженедельно выбирать три актуальных предложения из набора подарков, доступных в начале рабочей недели. Об этом рассказали в пресс-службе оператора.
Клиентам предложат сет из нескольких предложений партнеров – кофе, такси, кино, еда, oнлайн-шопинг, доставка, онлайн-обучение.
Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 мая по 21 июня. На этот раз акция пройдет в 32 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Туле, Белгороде, Новосибирске, Иркутске и других.
Программа доступна всем абонентам Tele2 с положительным балансом, которые внесли абонентскую плату. Чтобы принять участие в акции, клиентам необходимо получить промокод в приложении "Мой Tele2".
Ранее эксперты оператора Tele2 проанализировали активность москвичей в столичных театрах после частичного снятия ограничений из-за COVID-19. Горожане чаще всего посещали "Ленком Марка Захарова". Кроме того, почти без отрыва от победителя в топ-3 попал "Гоголь-центр", а замкнул тройку лидеров МХТ имени Чехова.
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