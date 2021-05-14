Москвичей ждут подарки по понедельникам

Фото: пресс-служба Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 запустил новую волну акции "Понедельники Tele2". В рамках программы клиенты компании смогут еженедельно выбирать три актуальных предложения из набора подарков, доступных в начале рабочей недели. Об этом рассказали в пресс-службе оператора.

Клиентам предложат сет из нескольких предложений партнеров – кофе, такси, кино, еда, oнлайн-шопинг, доставка, онлайн-обучение.

Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 мая по 21 июня. На этот раз акция пройдет в 32 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Туле, Белгороде, Новосибирске, Иркутске и других.

Программа доступна всем абонентам Tele2 с положительным балансом, которые внесли абонентскую плату. Чтобы принять участие в акции, клиентам необходимо получить промокод в приложении "Мой Tele2".

Ранее эксперты оператора Tele2 проанализировали активность москвичей в столичных театрах после частичного снятия ограничений из-за COVID-19. Горожане чаще всего посещали "Ленком Марка Захарова". Кроме того, почти без отрыва от победителя в топ-3 попал "Гоголь-центр", а замкнул тройку лидеров МХТ имени Чехова.

