Аналитики выяснили, где москвичи провели праздничные выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эксперты оператора Tele2 проанализировали активность москвичей и жителей Подмосковья и рассказали, как и где они провели праздничные выходные по случаю 23 Февраля и 8 Марта.

Традиционный взрывной прирост трафика произошел в торговых центрах Москвы. Самыми популярными из них оказались ТРЦ "Европейский", "Авиапарк" и Columbus.

Также пользователи Tele2 способствовали росту продаж в салонах связи. Еще за неделю до праздников показатели по пяти самым популярным моделям увеличились на 25% в феврале и на 40% в марте. Верхний ценовой сегмент смартфонов в праздники также усилился. Средний чек от продаж гаджетов суммарно за две предпраздничные недели увеличился на 38%.

Накануне 23 Февраля в салонах оператора в Москве и области наибольшим спросом пользовались смартфоны брендов Xiaomi, Samsung, Huawei. В преддверии 8 Марта мужская часть населения сделала выбор в пользу Xiaomi и Samsung.

Ранее оператор Tele2 выяснил, какие горнолыжные курорты посещали столичные абоненты в прошлом году. В 2020 году, несмотря на ситуацию с коронавирусом, количество столичных абонентов, которые выезжали на горнолыжные курорты, осталось практически неизменным по сравнению с 2019 годом.