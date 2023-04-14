РКН начал проверять данные об абонентах связи в автоматическом режиме

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Роскомнадзор (РКН) с помощью информационной системы "Антифрод" в автоматическом режиме проверяет достоверность данных об абонентах сотовой связи. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Подобные меры направлены на выявление мошенников, которые путем подмены номера осуществляют преступную деятельность.

"Номер, с которого звонят мошенники, как правило, не вызывает подозрений, поэтому люди нередко доверительно сообщают лжебанкирам или псевдополицейским свои персональные данные, информацию о банковских картах и счетах, переводят деньги", – пояснили в ведомстве.

Программу "Антифрод" разработали в 2022 году. На сегодняшний день она предотвратила уже 135 миллионов мошеннических звонков. При этом только 60 миллионов соединений были остановлены в марте 2023 года.

Помимо этого, деятельности мошенников препятствуют с помощью совместных рейдов сотрудников РКН и МВД. С 2018 года в ходе совместных рейдов специалисты изъяли более 423 тысяч серых сим-карт, из них 152 тысячи – в 2022 году.

Согласно закону "О связи" оператор сотовой связи должен проверять достоверность данных абонента до предоставления услуг. За несоблюдение требований он понесет ответственность. С 1 марта штрафы за несоблюдение законодательства для операторов были увеличены.

Ранее СМИ объяснили повышенное число сообщений от операторов мобильной связи с просьбой к абонентам подтвердить свои данные предстоящей проверкой РКН. Неподтвержденных абонентов в РФ сейчас более 20 миллионов. Отключение такого количества абонентов может привести к потере до 7 миллиардов рублей доходов компаний ежемесячно.



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