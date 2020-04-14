Стало известно о появлении беспилотников на дорогах РФ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился начать тестирование беспилотников для последующего ввода в эксплуатацию на российских дорогах общего пользования.

На сайте кабмина сообщается, что поручение направлено Минтрансу, МВД, Минпромторгу и Минэкономразвития страны. Кроме того, в выполнении будут задействованы заинтересованные организации и представители научно-технологического бизнес-сообщества.

"Разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ", – сообщается на сайте правительства.

Известно, что поручение подлежит исполнению до 12 мая.

Ранее вице-президент ГЛОНАСС по технологиям Евгений Белянко рассказал, когда беспилотные автомобили появятся на дорогах России. Он отметил, что для этого необходимо довести до конца проект "Умные дороги".