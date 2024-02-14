Свыше 60 студентов и выпускников вузов приступили к стажировке в правительстве Москвы

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий Москвы

Свыше 60 студентов и выпускников университетов Москвы приступили к оплачиваемой стажировке в столичном правительстве. Полгода они под руководством наставников будут анализировать данные, тестировать и разрабатывать сервисы, передает портал мэра и правительства столицы.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, стажироваться будут специалисты, заинтересованные в карьере в сфере информационных технологий. По ее словам, заявки на участие в программе подали больше 2 тысяч старшекурсников и выпускников вузов. Чтобы попасть на стажировку, ребята прошли несколько испытаний, в том числе онлайн-тестирование и практическое задание на очном собеседовании.

"В итоге приглашения получили 62 сильнейших кандидата. Теперь им предстоит развивать такие значимые для Москвы проекты, как городской портал mos.ru, платформа "Мос.Облако" и электронные услуги", – сказала вице-мэр.

Стажеры смогут посетить экскурсии в павильоне "Умный город" на ВДНХ, встретиться с руководителями столичного департамента информационных технологий, а также обменяться практикой с органами власти других городов.

Отмечается, что в 2023 году стажировку в мэрии Москвы по направлению "IT-город" прошли 80 человек, некоторые из них заручились предложениями о трудоустройстве. Среди них была младший аналитик Кристина Волкова, которая во время отбора поняла, что хочет работать именно в правительстве столицы. Спустя 3,5 месяца она стала штатным сотрудником.

Прием заявок на участие в новом потоке проекта "Стажировка в правительстве Москвы" стартовал несколько дней назад. Он продлится до 21 апреля. Стажерами смогут стать студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры и выпускники вузов в возрасте до 35 лет.

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