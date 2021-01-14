Греф рассказал, почему искусственный интеллект уступает человеку

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Искусственный интеллект уступает человеку в принятии решений в условиях неопределенности, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

"То, чего не может искусственный интеллект, – это принятие решений в условиях неопределенности", – заявил Греф.

По его мнению, люди испытывают тревожность в связи с появлением искусственного интеллекта. Он отметил, что с точки зрения объема знаний человек не может соревноваться с ним.

Ранее Греф сообщил, что Сбербанк работает над возможностью создания собственной криптовалюты. По его словам, компания уже имеет свои разработки в этой сфере, а также ведет переговоры с Банком России.