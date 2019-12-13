Новый iPhone рекордно подешевел в России

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Премиум-версия последнего iPhone 11 Pro Max значительно подешевела в российском ретейле. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

С момента запуска продаж, который состоялся в сентябре, стоимость смартфона упала до 77 тысяч рублей. При этом сначала за лучшую на данный момент модель смартфона просили порядка 100 тысяч рублей.

За эту цену производитель предлагал большой OLED-дисплей, рекордные показатели производительности и автономности, а также новый формат камер. Кроме того, в комплекте с телефоном продавался и мощный блок питания.

В начале декабря аналитик Мин-Чи Куо заявил, что будущие модели iPhone могут производить вообще без разъемов для зарядки и наушников. Официальной информации американская компания не предоставляла, однако Куо уже несколько раз давал точные прогнозы о будущих гаджетах.

