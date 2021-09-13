Apple сообщила об устранении сбоя в работе App Store

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Американская компания Apple устранила сбой в работе магазина приложений App Store. Об этом сообщается на сайте организации.

"App Store – устраненный сбой. Сегодня, 11:00 – 17:10. Были затронуты некоторые пользователи. Возможно, у пользователей возникла проблема при работе с данным сервисом", – уточнили в сообщении.

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