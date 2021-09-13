Пользователи пожаловались на сбой в работе App Store

16:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские пользователи жалуются на сбои в работе приложения App Store. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
В основном все обращения приходят от жителей Москвы. Большинство из них указывают на трудности со скачиванием и обновлением приложений.
Ранее сбой произошел в работе социальной сети Instagram. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. 65% жаловались на проблемы с загрузкой, у 23% были трудности при попытке входа, 13% пользователей не могли загрузить веб-сайт.
До этого отчеты о проблемах поступали из США, Канады, Австралии, Филиппин и Новой Зеландии.
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