Пользователи пожаловались на сбой в работе App Store

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские пользователи жалуются на сбои в работе приложения App Store. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В основном все обращения приходят от жителей Москвы. Большинство из них указывают на трудности со скачиванием и обновлением приложений.

Ранее сбой произошел в работе социальной сети Instagram. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. 65% жаловались на проблемы с загрузкой, у 23% были трудности при попытке входа, 13% пользователей не могли загрузить веб-сайт.

До этого отчеты о проблемах поступали из США, Канады, Австралии, Филиппин и Новой Зеландии.