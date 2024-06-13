Аналитики выяснили, что браузер Safari хуже всех выявляет фишинговые сайты

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Браузер Safari, встроенный в операционные системы от компании Apple, занял последнее место среди аналогичных продуктов по числу выявленных обманных сайтов для кражи данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков одной из IT-компаний.

В исследовании использовались шесть браузеров – Safari, Firefox, Edge, Opera, "Яндекс Браузер" и Google Chrome. Им нужно было проанализировать 100 впервые обнаруженных в Рунете сайтов – использовались только недавно зарегистрированные домены. Все проанализированные веб-ресурсы были фишинговыми и после проведения тестов блокировались.

Согласно результатам тестирования, "Яндекс Браузер" в среднем реагировал на 57 из 100 фишинговых сайтов в зависимости от платформы – Windows (69 сайтов), Android (52 сайта) и iOS (51 сайт). На втором месте оказался Google Chrome со средним результатом в 9 из 100 (10 на Windows, 9 на Android и 9 на iOS). Отдельно тест проходило расширение для браузера на Windows специально для выявления фишинга – с ним Google Chrome смог выявить 49 из 100 сайтов.

Mozilla Firefox смог зафиксировать фишинг в среднем на пяти сайтах (пять – на Windows, восемь – на Android и два – на iOS). Примерно такой же результат у Edge – четыре на Windows, пять на Android и пять на iOS. Opera справилась в среднем с тремя сайтами из 100 (пять на Windows, один на Android и два на iOS). Тестирование Safari проводилось только на iOS – браузер отреагировал на два из 100 фишинговых сайтов.

Ранее сообщалось, что мошенники в этом году прибегнут к размещению вирусного ПО не только через фишинговые письма, но и с помощью рекламы в поисковых системах. По словам специалистов, аферистам необходимо использовать рекламу в популярных поисковых системах для того, чтобы поднять свои страницы на верхние строчки поиска.