Россиян предупредили об опасной рекламе в поисковиках

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Аферисты в новом году прибегнут к одному из распространенных методов мошенничества – к размещению вирусного программного обеспечения (ПО) не только через фишинговые письма, но и с помощью рекламы в поисковых системах. Об этом сообщили аналитики "Лаборатории Касперского" на своем сайте.

Специалисты объяснили, что мошенникам необходимо использовать рекламу в популярных поисковых системах для того, чтобы поднять свои страницы на верхние строчки поиска. В связи с этим в "Лаборатории Касперского" предупреждают, что продавцы подобных услуг могут начать активно работать в этом направлении на теневом рынке.

Также аналитики считают, что злоумышленники могут воспользоваться криптодрейнерами – особым видом вредоносных программ, которые после заражения в автоматическом режиме оперативно крадут средства людей с криптовалютных кошельков. Кроме того, эксперты делают ставку и на возникновение нового ПО, которое позволит вирусному программному обеспечению обходить системы защиты, имеющиеся на устройствах граждан, и оставаться после незамеченными.

Ранее экономист Станислав Паулаускас предупредил, что мошенники начали использовать технологии искусственного интеллекта для обмана. По словам эксперта, злоумышленники имитируют с помощью ИИ голоса, что позволяет им защищать свою анонимность. Так, мошенники отправляют жертвам голосовые сообщения от лица близких и просят одолжить деньги.



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